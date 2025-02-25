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В России придумали прочные гнущиеся панели для космических кораблей

КНИТУ-КАИ: созданы гнущиеся панели для космических кораблей и самолетов
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Joe Skipper/Reuters

Казанские инженеры из КНИТУ-КАИ разработали новую конструкцию сотового заполнителя для многослойных панелей, которая впервые позволяет изгибать их без потери прочности. Подобного решения не существовало ни в России, ни в мире. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КНИТУ-КАИ.

Ключевое отличие разработки — использование двух типов ячеек разной формы: в виде четырехлучевой звезды и квадрата. При изгибе звездообразные ячейки могут менять пропорции своего сечения, а квадратные — закручиваться вместе со звездообразными, сохраняя общую структуру панели. Это решает давнюю проблему авиакосмической отрасли, где при создании обшивки летательных аппаратов приходилось выбирать между прочностью и способностью панелей повторять сложные изогнутые поверхности.

«До сих пор основной проблемой при использовании сотовых конструкций в авиации было то, что при попытке изогнуть панель происходило искажение структуры — так называемая седловидность. Это существенно снижало прочность и жесткость материала в направлении восприятия нагрузок», — пояснил «Газете.Ru» руководитель проекта, профессор Валентин Халиулин.

Традиционные сотовые панели, широко применяемые в авиастроении, состоят из одинаковых шестиугольных ячеек, напоминающих пчелиные соты. При изгибе такой структуры ячейки деформируются неравномерно, что приводит к потере прочности всей конструкции. Это ограничивает использование сотовых панелей в элементах обшивки сложной формы.

«Наше решение открывает новые возможности для авиационной и космической промышленности. Теперь можно создавать более сложные и аэродинамически совершенные формы летательных аппаратов, не жертвуя прочностью конструкции», — отметил Халиулин.

Важным преимуществом новой разработки является то, что она позволяет обеспечить более качественное соединение — клеевое или сварное — между сотовым заполнителем и внешними слоями панели. Это дополнительно повышает надежность конструкции.

Подобного решения не существовало ни в России, ни за рубежом. Ближайшие аналоги либо значительно теряли в прочности из-за шарнирного соединения ячеек, либо были слишком сложны в изготовлении.

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