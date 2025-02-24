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Врач рассказала, как можно использовать контрацептивные губки вместо презервативов

Гинеколог Темишева: вместо презервативов можно использовать специальные губки

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Кроме мужских презервативов для контрацепции можно использовать женские презервативы, влагалищные диафрагмы или контрацептивные губки, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог-акушер АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Яха Темишева.

«Относительно новый продукт на рынке контрацепции — женские презервативы. Они изготовлены из тонкого и эластичного полиуретана и имеют цилиндрическую форму с двумя кольцами: внутреннее фиксируется на шейке матки, а внешнее остается снаружи. Такие презервативы можно использовать заранее, за несколько часов до полового акта. Они тоньше мужских и менее заметны, однако стоимость остается выше, а внешний ободок может доставлять неудобства. Тем не менее, их высокая эффективность делает этот метод привлекательным», — объяснила врач.

Еще одна альтернатива – влагалищная диафрагма, или вагинальный колпачок, — это полусферический барьер из латекса, который вводится во влагалище перед половым актом. Чтобы правильно подобрать размер и освоить использование, необходимо обратиться к врачу.

«Часто диафрагмы используют вместе со спермицидами (вещества, разрушающие сперматозоиды), что усиливает защиту. После полового акта диафрагму оставляют на несколько часов, а затем промывают и обрабатывают антисептиком. Однако этот метод подходит не всем: возможны аллергия на латекс и ограничения при определенных заболеваниях (например, эрозии шейки матки или воспалительных процессах)», – рассказала Темишева.

Еще один метод барьерной контрацепции — специальные губки. Это мягкая подушечка из полиуретана, пропитанная спермицидом. Её вводят перед половым актом, а удаляют спустя 6 часов. Этот метод обеспечивает защиту на протяжении суток, позволяя проводить несколько половых актов без замены.

«Губка удобна для нерегулярной половой жизни, а также в случае пропуска гормональных препаратов. Однако она не защищает от ЗППП и может вызывать дисбактериоз или кандидоз при частом использовании», – объяснила доктор.

По ее словам, перед выбором метода женской контрацепции важно проконсультироваться с врачом, чтобы учесть все нюансы и избежать возможных противопоказаний.

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