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Найден крошечный ген, защищающий от опасных аритмий

EHJ: ген S10s улучшает работу сердца и защищает от аритмий
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Ученые из Амстердамского университетского медицинского центра и Университета Джонса Хопкинса обнаружили крошечный ген S10s, который можно внедрить в сердце для предотвращения аритмий. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

По словам кардиолога и одного из авторов исследования Жерара Боинка, для поддержания стабильного ритма сердца необходима быстрая проводимость импульсов. Нарушение этой проводимости может привести к опасной для жизни аритмии, особенно у пациентов с сердечным приступом, сердечной недостаточностью или генетическими заболеваниями.

В рамках исследования группа ученых впервые решила проблему замедления проводимости, внедрив новый ген в клетки сердечной мышцы. До этого момента эффективные гены были слишком крупными, чтобы их можно было доставить в клетки с помощью вирусного вектора. Однако команда обнаружила ген SCN10a-короткий (S10s), который мал достаточно для транспортировки в клетках с использованием AAV — одной из самых эффективных платформ для доставки генов в сердце.

Результаты эксперимента показали, что внедрение этого гена улучшает проводимость импульсов в сердце, что может стать основой для нового метода лечения аритмий. Научная группа успешно продемонстрировала результаты на различных моделях животных, клетках сердечной мышцы человека и вычислительной модели человеческого сердца.

«Дальнейшие исследования необходимы, чтобы оценить, можно ли применить этот подход в клинической практике. Если да, то его использование поможет значительно снизить частоту аритмий и улучшить выживаемость пациентов», — отметил Боинк.

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