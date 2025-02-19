Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о резком сокращении количества кислорода на Земле

Nature Geoscience: предсказано резкое падение уровня кислорода на Земле
close
NASA

Сегодня Земля — комфортный дом для миллионов видов, благодаря богатой кислородом атмосфере. Однако исследователи Казуми Озаки из Университета Тохо и Крис Райнхард из Технологического института Джорджии предсказали, что через миллиард лет ситуация кардинально изменится: уровень кислорода резко упадет, а атмосфера станет насыщенной метаном, напоминая древнюю Землю до Великого кислородного события. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Ученые создали модель, учитывающую изменения яркости Солнца и снижение уровня углекислого газа. По их расчетам, рост солнечной радиации ускорит разложение CO₂, что приведет к сокращению фотосинтезирующих организмов, вырабатывающих кислород.

Результат — стремительное падение уровня O₂ до значений, которые существовали на Земле более 2,4 миллиарда лет назад. Это произойдет еще до того, как Солнце испарит океаны, что ранее считалось главным фактором конца жизни на планете.

«Снижение кислорода будет крайне резким, примерно в миллион раз ниже, чем сегодня», — отметил Райнхард.

Без кислорода большая часть живых существ, включая человека, погибнет. Останутся лишь анаэробные микроорганизмы, способные существовать в бескислородной среде. Озаки описывает будущую Землю как мир с высоким содержанием метана, низким уровнем CO₂ и без озонового слоя.

Исследование также имеет важное значение для астрономии. Поскольку кислород — временный элемент в истории планет, ученым, возможно, стоит искать другие сигналы жизни за пределами Солнечной системы. Это поможет скорректировать стратегии поиска обитаемых миров.

Пока у человечества есть примерно миллиард лет, чтобы либо найти новый дом, либо научиться жить в условиях радикально изменившейся атмосферы.

Ранее стало известно, как вода впервые попала на Землю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами