Ученые предупредили о резком сокращении количества кислорода на Земле

Сегодня Земля — комфортный дом для миллионов видов, благодаря богатой кислородом атмосфере. Однако исследователи Казуми Озаки из Университета Тохо и Крис Райнхард из Технологического института Джорджии предсказали, что через миллиард лет ситуация кардинально изменится: уровень кислорода резко упадет, а атмосфера станет насыщенной метаном, напоминая древнюю Землю до Великого кислородного события. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Ученые создали модель, учитывающую изменения яркости Солнца и снижение уровня углекислого газа. По их расчетам, рост солнечной радиации ускорит разложение CO₂, что приведет к сокращению фотосинтезирующих организмов, вырабатывающих кислород.

Результат — стремительное падение уровня O₂ до значений, которые существовали на Земле более 2,4 миллиарда лет назад. Это произойдет еще до того, как Солнце испарит океаны, что ранее считалось главным фактором конца жизни на планете.

«Снижение кислорода будет крайне резким, примерно в миллион раз ниже, чем сегодня», — отметил Райнхард.

Без кислорода большая часть живых существ, включая человека, погибнет. Останутся лишь анаэробные микроорганизмы, способные существовать в бескислородной среде. Озаки описывает будущую Землю как мир с высоким содержанием метана, низким уровнем CO₂ и без озонового слоя.

Исследование также имеет важное значение для астрономии. Поскольку кислород — временный элемент в истории планет, ученым, возможно, стоит искать другие сигналы жизни за пределами Солнечной системы. Это поможет скорректировать стратегии поиска обитаемых миров.

Пока у человечества есть примерно миллиард лет, чтобы либо найти новый дом, либо научиться жить в условиях радикально изменившейся атмосферы.

Ранее стало известно, как вода впервые попала на Землю.