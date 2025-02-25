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В Австралии нашли неизвестного родственника древнейших позвоночных на Земле

NSR: в австралийском Квинсленде выкопали скелет животного возрастом 400 млн лет
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Jing Lu/Insitute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology

Международная группа ученых из Австралийского национального университета и Университета Китайской академии наук нашла окаменелости нового вида древнейших позвоночных существ на Земле возрастом 400 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR).

Специалисты изучили останки крошечного (3,6 мм) животного, названного Palaeospondylus australis. Эти организмы обитали в мелководных морях палеозойской эры.

Род Palaeospondylus был известен науке с 1890 года, но до сих пор он был представлен лишь одним видом Palaeospondylus gunni, найденным в Шотландии. Palaeospondylus australis стал вторым известным представителем этой группы.

По словам исследователей, им удалось сделать открытие с помощью современных технологий, таких как компьютерная томография и 3D-печать. Эти методы помогли смоделировать внутреннее строение мозговой коробки древнего существа.

Несмотря на прогресс, многие вопросы остаются без ответа. Например, особая сотовая структура ткани скелета Palaeospondylus может быть предшественником хрящевой ткани современных акул или ранней формой костной ткани наземных позвоночных.

Ранее палеонтологи раскрыли тайну эволюции гигантских динозавров мелового периода.

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