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Названо масло, которое лучше всего подходит для жарки

Диетолог Солнцева: для жарки лучше всего подходят рафинированные масла

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rima das mukherjee/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые считают, что при жарке все растительные масла становятся вредными. Это утверждение не совсем верно. Рафинированные масла подходят для жарки и не становятся вредными в процессе, рассказала «Газете.Ru» врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

«Все зависит от температуры дымления масла. Обычно мы готовим при не очень высоких температурах, и в настоящее время мы всё чаще используем высокоолеиновые масла. Это масла с высокой температурой дымления. При жарке в них не образуются вредные вещества, и их можно нагревать до 250 градусов. Такие масла не содержат никаких вредных веществ», — объяснила Солнцева.

Если же использовать нерафинированные свежевыжатые масла для жарки, то в них могут образовываться продукты горения, поскольку они содержат много дополнительных примесей.

«Однако очищенные и рафинированные масла с высокой температурой дымления не содержат вредных веществ. Поэтому для заправки салатов рекомендуется использовать смесь нерафинированных масел, а для жарки и приготовления пищи, особенно при высоких температурах, лучше отдать предпочтение рафинированному маслу, предназначенному для жарки», — рассказала Солнцева.

Подробнее о том, чем полезны различные виды масел, в каком из них содержится больше всего Омега-3 и когда от масла нужно отказаться совсем — в материале «Газеты.Ru».

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