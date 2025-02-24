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Перечислены самые полезные для организма масла

Диетолог Солнцева: самыми полезными маслами считаются нерафинированные

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mama_mia/Shutterstock/FOTODOM

Наибольшую пользу для нашего организма принесут нерафинированные масла, рассказала «Газете.Ru» врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

«Их добавляют в салаты, и они обладают более ярким ароматом, который иногда может не понравиться людям. Однако этот насыщенный аромат обусловлен высоким содержанием ароматических и других полезных веществ. Рафинированные же масла, прошедшие обработку, теряют часть своих полезных свойств», — отметила Солнцева.

При этом масла, которое бы было самым полезным, не существует. Лучше всего — смешивать в рационе несколько видов масел. Например, можно взять подсолнечное масло, богатое омега-6 жирными кислотами, и добавить к нему немного рыжикового, тыквенного или льняного масла. Этими смесями можно заправлять салаты.

«Разнообразие масел в рационе — это основа здорового питания. Чем больше видов жиров мы используем, тем лучше для нашего организма. Однако это не означает, что нужно употреблять большое количество нерафинированных, оливковых, рыжиковых и тыквенных масел. Их потребление должно быть умеренным», — добавила Солнцева.

Подробнее о том, чем полезны различные виды масел, в каком из них содержится больше всего Омега-3 и когда от масла нужно отказаться совсем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо заболевание, на которое может указывать отрыжка с запахом тухлых яиц.

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