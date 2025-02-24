Названо заболевание, на которое может указывать отрыжка с запахом тухлых яиц

Отрыжка — важный индикатор состояния здоровья. Например, отрыжка с запахом тухлых яиц может указывать на панкреатит, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора Алия Усеева.

«Существует несколько типов отрыжки. Например, отрыжка с кислым привкусом может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Я помню случай, когда ко мне пришла молодая женщина, жаловавшаяся на постоянное жжение в груди и частую отрыжку. После обследования и лабораторных анализов мы выяснили, что у нее действительно была ГЭРБ, и после назначения лечения симптомы значительно уменьшились», – отметила доктор.

Отрыжка с запахом тухлых яиц может свидетельствовать о проблемах с пищеварением, таких как дисбактериоз или даже более серьезные заболевания, например, панкреатит.

«Один из моих пациентов, мужчина средних лет, долгое время страдал от неприятного запаха при отрыжке. После ряда анализов мы обнаружили, что его поджелудочная железа не справлялась с перевариванием пищи. Также стоит упомянуть о «психогенной» отрыжке, которая может возникать на фоне стресса или нервного напряжения. Я помню, как однажды ко мне пришла молодая мама, которая переживала из-за проблем с ребенком. Она жаловалась на частую отрыжку, но после нескольких сеансов психотерапии и релаксации ее состояние значительно улучшилось», – заключила доктор.

Но отрыжка — это не всегда признак серьезного заболевания. Иногда она может возникать из-за переедания или отравления. Однако, если она становится частой, сопровождается болью или другими симптомами, стоит обратиться к врачу.

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