Названа особенность поведения, которая может указывать на недостаток Омега-3

Недостаток Омега-3 обычно не проявляется яркой симптоматикой, однако иногда на него может указывать повышенная агрессивность, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

«Дефицит Омега-3 наблюдается у 2 из 3 человек в мире. Как правило, проблема не имеет яркой симптоматики. Нередко люди приходят к врачу с легким недомоганием, хронической усталостью. Со временем проблема усугубляется: мышление становится замедленным, появляется апатия, любые действия даются с трудом. Многие пациенты жалуются на нервозность, повышенную агрессивность», – объяснила доктор.

По ее словам, Омега-3 контролирует высшие центры головного мозга, поэтому дефицит может быть причиной психоэмоциональной неустойчивости. Люди с дефицитом жалуются на тревожность, перепады настроения, депрессивные расстройства. Также у них высока восприимчивость к инфекционным заболеваниям, активно выпадают волосы.

«Омега-3 – целый комплекс полиненасыщенных жирных кислот. Они не вырабатываются человеческим организмом, однако активно им потребляются. Поэтому они должны присутствовать в организме человека в необходимом количестве. Именно поэтому в помощь организму Омега-3 должна употребляться дополнительно в форме пищевых добавок», – заключила доктор.

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