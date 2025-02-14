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Названы продукты и их количество, необходимые для закрытия суточной нормы кальция

Врач Атаманова: чтобы набрать норму кальция, нужно съедать три порции молочки

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Нужно съедать три порции молочных продуктов в сутки, чтобы набрать норму по кальцию взрослого человека, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«В сутки для взрослого человека старше 18 лет нужно 1000 мг кальция и 1300 мг в день для женщин в постменопаузе и мужчин старше 70 лет. Чтобы набрать эту норму, нужно съедать три порции молочных продуктов в сутки. Одна порция — это 30 г сыра, 100 г творога, 200 мл молока или кисломолочных продуктов или 125–150 г йогурта», – объяснила Атаманова.

По ее словам, если за день вы съедите 30 г сыра, 100 г творога и выпьете (или добавите в кофе) 200 мл молока, то вы наберете дневную норму кальция.

«Но кальций содержится не только в молочных продуктах. Он есть в мясе, фруктах и овощах, крупах, хлебе. Поэтому если вы не уверены, что съедаете достаточное количество кальция с молочными продуктами, воспользуйтесь калькулятором кальция. Его можно легко найти в сети, туда можно занести все, что вы съедаете за день и узнать, достаточно или нет в вашем рационе кальция», – рассказала врач.

Если вы получаете недостаточно кальция из еды, то можно использовать добавки (500 мг в день), добавила доктор.

Ранее врач предупредил, что боль в костях может указывать на рак.

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