Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработан безопасный способ электростимуляции мозга через нос

JNE: создан метод воздействия на мозг электротоком через носовую полость
close
Shutterstock

Американские ученые из Университета Карнеги-Меллона создали новый метод стимуляции мозга под названием DeepFocus. Он сочетает транскраниальную (через кожу головы) и трансназальную (через нос) способы электростимуляции. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neural Engineering (JNE).

DeepFocus использует естественные проводящие пути через кости черепа и носовую полость, чтобы доставлять электрические импульсы к труднодоступным областям мозга. В отличие от традиционной глубокой стимуляции мозга, требующей сложной хирургии, подход позволяет обойтись без имплантации электродов.

Неинвазивные методы, такие как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), транскраниальная фокусированная ультразвуковая стимуляция (ТФУЗ) и транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС) имеют меньший риск и управляемы, но не так эффективны, как имплантированные электроды из-за ограниченной глубины и разрешения. ТМС и ТЭС также могут вызывать сильную боль в коже головы из-за более интенсивных электрических токов.
«Мы можем разместить электроды максимально близко к мозгу, не вскрывая череп», — объяснил ведущий автор исследования Мэтс Форссел.

Команда также разработала платформу DeepROAST для более точной настройки метода. Она моделирует распространение электрических полей в мозге и оптимизирует внедрение электродов.

Предложенная технология позволяет воздействовать на ключевые области, такие как орбитофронтальная кора и миндалевидное тело, связанные с депрессией, ПТСР и зависимостями от психоактивных веществ.

Ранее ученые выяснили, что стимуляция блуждающего нерва помогает бороться с тяжелой депрессией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами