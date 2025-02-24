Разработан безопасный способ электростимуляции мозга через нос

Американские ученые из Университета Карнеги-Меллона создали новый метод стимуляции мозга под названием DeepFocus. Он сочетает транскраниальную (через кожу головы) и трансназальную (через нос) способы электростимуляции. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neural Engineering (JNE).

DeepFocus использует естественные проводящие пути через кости черепа и носовую полость, чтобы доставлять электрические импульсы к труднодоступным областям мозга. В отличие от традиционной глубокой стимуляции мозга, требующей сложной хирургии, подход позволяет обойтись без имплантации электродов.

Неинвазивные методы, такие как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), транскраниальная фокусированная ультразвуковая стимуляция (ТФУЗ) и транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС) имеют меньший риск и управляемы, но не так эффективны, как имплантированные электроды из-за ограниченной глубины и разрешения. ТМС и ТЭС также могут вызывать сильную боль в коже головы из-за более интенсивных электрических токов.

«Мы можем разместить электроды максимально близко к мозгу, не вскрывая череп», — объяснил ведущий автор исследования Мэтс Форссел.

Команда также разработала платформу DeepROAST для более точной настройки метода. Она моделирует распространение электрических полей в мозге и оптимизирует внедрение электродов.

Предложенная технология позволяет воздействовать на ключевые области, такие как орбитофронтальная кора и миндалевидное тело, связанные с депрессией, ПТСР и зависимостями от психоактивных веществ.

Ранее ученые выяснили, что стимуляция блуждающего нерва помогает бороться с тяжелой депрессией.