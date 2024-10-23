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Назван наиболее безопасный для здоровья ушей тип наушников

Врач Ахметзянова: наушники с костной проводимостью безопаснее обычных

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Наушники с костной проводимостью не вызывают воспаления в слуховом проходе, в отличие от остальных аналогов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-отоларинголог клиники «Будь Здоров» в Уфе Гульназ Ахметзянова.

При использовании таких наушников, которые надеваются на скуловую кость, звук поступает сразу во внутреннее ухо, минуя промежуточные этапы в виде наружного и среднего уха. Вибрация провоцирует движение микроскопических волосков стереоцилий — особенных клеток, которые отвечают за работу рецепторов слухового аппарата. Стереоцилии инициируют набор химических реакций, заставляющих нейромедиаторы стимулировать соответствующий нерв. Он направляет импульс в мозг, который интерпретирует эту информацию в звук.

«Производители этих наушников прежде всего старались создать гаджет, который может использоваться на улице, во время спортивных тренировок. Так как наушники не закрывают ушной проход, то пользователь сможет услышать и другие звуки, это делает использование наушников более безопасными при движении в городе. Минус всех остальных наушников еще в том, что они провоцируют образование благоприятной среды для роста болезнетворной флоры, а механическое воздействие наушника способно повредить нежную кожу слухового прохода. Все это может вызвать воспаление», – рассказала врач.

Однако так как эти наушники массово начали использоваться не так давно, нет достаточных данных о возможном вреде для слуха костной проводимости.

«Эволюционно наш орган слуха формировался в большей степени для восприятия звука по воздуху. Используя наушники с костной проводимостью, как и все остальные наушники, нужно учитывать, что очень громкий звук, а также длительное воздействие звуков повреждает структуры внутреннего уха, постепенно необратимо снижает слух. Развивается так называемая нейросенсорная тугоухость, поэтому во всем нужна мера», — рассказала врач.

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