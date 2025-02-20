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Доказана связь долголетия с правильным режимом сна

BBC SF: стабильный режим сна снижает риск преждевременного ухода из жизни
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Gladskikh Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые установили, что жесткий режим сна может снижать вероятность возникновения опасных заболеваний и преждевременного летального исхода на 48%. Об этом сообщает BBC Science Focus.

В научной работе использовались данные данных более 61 тысячи участников. На протяжении нескольких лет ученые анализировали закономерности сна испытуемых с использованием алгоритмов и специальных устройств, а также следили за показателями смертности. Результаты показали, что люди, которые спят семь-восемь часов в сутки, но каждый раз ложатся спать и просыпаются в разное время, чаще сталкиваются с инсультами и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стабильный режим сна, по подсчетам ученых, способен снизить вероятность возникновения опасных заболеваний и раннего ухода из жизни на 48%. Однако важен не только режим: сон продолжительностью менее шести часов или более девяти часов также может негативно повлиять на здоровье, в том числе на эмоциональное состояние.

Ранее была создана «умная» пижама для улучшения качества сна.

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