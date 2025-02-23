Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы пищевые добавки, бесполезные при запорах

EatingWell: добавки с кальцием, железом и клетчаткой бесполезны при запорах
close
Shutterstock

Прием добавок с кальцием, клетчаткой и железом не только не избавит от запора, но и может усугубить его. Об этом изданию EatingWell рассказали британские фармаколог Эшли Дуайер и диетолог Райан Гейгер.

По словам специалистов, дополнительный прием кальция замедляет моторную активность кишечника и скорость перемещения пищи по желудочно-кишечному тракту, что не способствует своевременному удалению каловых масс. Кроме того, из-за кальция стул может стать сухим и твердым, что осложнит проблемы с дефекацией. Добавки железа также часто вызывают запор.  Перед началом их приема Дуайер посоветовала «подготовить» организм, включив в рацион больше продуктов, богатых железом и витамином С (морскую капусту, мясо, бобовые, фрукты и овощи).

«БАДы с клетчаткой могут очень сильно увеличить объем стула, что также вызывает запор. Это особенно верно в отношении добавок с высоким содержанием нерастворимой клетчатки», — добавил доктор Гейгер.

Врач добавил, что регулярный прием витамина D в виде капсул и жидкости в высоких дозировках может привести к проблемам с пищеварением. Избыток витамина D также может увеличить количество циркулирующего кальция в крови, что только ухудшит состояние. Также эксперты предостерегли от злоупотребления добавками из сенны — растения, обладающего натуральным слабительным эффектом.

Ранее врач рассказала, как добрать норму по Омега-3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами