Названы пищевые добавки, бесполезные при запорах

Прием добавок с кальцием, клетчаткой и железом не только не избавит от запора, но и может усугубить его. Об этом изданию EatingWell рассказали британские фармаколог Эшли Дуайер и диетолог Райан Гейгер.

По словам специалистов, дополнительный прием кальция замедляет моторную активность кишечника и скорость перемещения пищи по желудочно-кишечному тракту, что не способствует своевременному удалению каловых масс. Кроме того, из-за кальция стул может стать сухим и твердым, что осложнит проблемы с дефекацией. Добавки железа также часто вызывают запор. Перед началом их приема Дуайер посоветовала «подготовить» организм, включив в рацион больше продуктов, богатых железом и витамином С (морскую капусту, мясо, бобовые, фрукты и овощи).

«БАДы с клетчаткой могут очень сильно увеличить объем стула, что также вызывает запор. Это особенно верно в отношении добавок с высоким содержанием нерастворимой клетчатки», — добавил доктор Гейгер.

Врач добавил, что регулярный прием витамина D в виде капсул и жидкости в высоких дозировках может привести к проблемам с пищеварением. Избыток витамина D также может увеличить количество циркулирующего кальция в крови, что только ухудшит состояние. Также эксперты предостерегли от злоупотребления добавками из сенны — растения, обладающего натуральным слабительным эффектом.

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