Врач рассказала, как добрать норму по Омега-3

Добрать норму Омега-3 только продуктами нельзя, если не есть жирную рыбу каждый день, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

«Поскольку Омега-3 в продуктах все-таки присутствует, существует мнение, что если включать в их рацион по 200 г пять раз в неделю, то организм получит необходимое количество кислот. К сожалению, это не так. Вряд ли вы едите дикий лосось и печень трески каждый день. В противном случае количество Омега–3, поступающей с обычным рационом, слишком мало», – объяснила врач.

При этом вареные и жареные морские продукты практически не содержат Омега-3, а засолка, копчение, заморозка и консервирование приводит к уменьшению ее концентрации до 40%.

«Суточная норма Омега-3 содержится примерно в 2 кг рыбы или морских продуктов, прошедшей тепловую обработку. Употреблять их в таких количествах сложно. К тому же их переизбыток в рационе опасен для здоровья. Они содержат в себе достаточно большое количество тяжелых металлов. Именно поэтому в помощь организму Омега-3 должна употребляться дополнительно в форме пищевых добавок. В то время как, Омега-6 и Омега-9 в больших количествах содержатся в привычной пище», – рассказала доктор.

Для установления индивидуальной дозировки рекомендуется сдать анализ на Омега-3 Индекс. При наличии ряда заболеваний, например при сердечно-сосудистых патологиях или высоком уровне триглицеридов в крови, доза Омега -3 может быть увеличена.

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