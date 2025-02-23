Ученые создали материал, состоящий из множества мини-роботов

Science: разработан рой роботов, ведущий себя как твердая или текучая масса

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре совместно с немецкими коллегами из Технического университета Дрездена разработали систему роботов, способных вести себя как материал. Машины, напоминающие по форме хоккейные шайбы, могут собираться в различные формы, меняя свои свойства от твердых до текучих. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты вдохновлялись биологией, в частности — процессом формирования эмбрионов.

«Живые ткани — это самые «умные» материалы. Они могут самовосстанавливаться, менять форму и контролировать свою прочность», — объяснил соавтор исследования Отгер Кампас.

Созданные роботы имитируют три ключевых биологических свойства: активные силы (движение друг вокруг друга благодаря моторизованным шестеренкам), координация за счет световых датчиков и сцепление с помощью встроенных магнитов.

Роботы могут переключаться между твердым и текучим состоянием благодаря колебаниям сигналов. Эти колебания позволяют коллективу роботов менять форму с минимальными затратами энергии.

Исследователи продемонстрировали, как роботы могут выдерживать нагрузки, манипулировать объектами и даже восстанавливать целостность системы. В будущем такие системы могут быть масштабированы для создания «умных» материалов, способных адаптироваться к различным условиям.

«Эта технология открывает новые возможности для изучения фазовых переходов в активной материи и может стать основой для биологических исследований», — добавили авторы разработки.

Ранее в Петербурге создали кожу для роботов с тактильными датчиками.