В Питере создали кожу для роботов, которая может осязать предметы

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали прототип тактильного сенсора для промышленных роботов. Разработка позволит роботам чувствовать структуру предметов и контролировать силу сжатия, рассказали «Газете.Ru» в СПбПУ.

С каждым годом число промышленных роботов неуклонно растет. Манипуляторы собирают автомобили и сваривают детали, сортируют товары на складах крупных маркетплейсов, смешивают составы в химических лабораториях и даже помогают хирургам проводить сложнейшие робот-ассистированные операции. Инженеры постоянно совершенствуют умения робота. Одно из направлений таких улучшений – создание аналога человеческих систем, которые позволят минимизировать участие оператора в работе робота.

Ученые разработали прототип тактильного сенсора для промышленных роботов. По сути это «искусственная кожа», которая позволяет машине осязать структуру предметов и силу своего воздействия на них, что делает их более универсальными и точными относительно аналогов.

«Сенсор состоит из упругого материала, поддающегося деформации, и внедренных в него чувствительных элементов. В ходе проекта были выбраны чувствительные элементы и сам материал кожи, подобраны параметры элементов для получения стабильного отклика сенсора, а также разработана система, анализирующая полученные с сенсора данные, которые могут использоваться для формирования движения робота», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Александр Маркварт.

Разработкой подобных датчиков сейчас занимаются по всему миру. Особенность предложенного в Политехе подхода – использование волоконно-оптических чувствительных сенсоров, которые не восприимчивы к электромагнитным помехам, воздействию радиации, обладают повышенной живучестью в агрессивных внешних условиях.

Применение волоконно-оптических датчиков представляет особый интерес в таких областях, как медицина, нефтегазовый сектор, атомная промышленность. Также такие сенсоры упрощают технологию изготовления конечного продукта и снижают стоимость.

Работа выполнена при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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