Новое открытие заставило усомниться в теории происхождения неандертальцев

NatComms: неандертальцы не сталкивались с упадком генетического разнообразия

Испанские ученые из Университета Алькала и Автономного университета Барселоны сделали открытие, ставящее под сомнение общепринятую теорию о происхождении неандертальцев. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда изучила морфологию внутреннего уха древних людей и пришла к выводу, что ранние неандертальцы и их предки обладали большим разнообразием, чем считалось ранее.

Исследователи проанализировали структуру полукружных каналов внутреннего уха у ископаемых образцов из двух ключевых мест: Симу-де-лос-Уэсос (Испания, 430 тыс. лет назад) — крупнейшая коллекция донеандертальцев и Крапина (Хорватия, 130 тыс. лет назад) — наиболее полная коллекция ранних неандертальцев.

Результаты показали, что морфологическое разнообразие у ранних неандертальцев и их предков было значительно выше, чем у «классических» неандертальцев, живших позже.

Ранее считалось, что неандертальцы возникли после события «бутылочного горлышка» — резкого сокращения генетического разнообразия. Однако новое исследование опровергает эту гипотезу.

Открытие дает новый взгляд на эволюцию. Оно значит, что ранние неандертальцы и их предки, вероятно, не переживали значительного сокращения генетического разнообразия.

Ученые планируют продолжить изучение ископаемых образцов, чтобы уточнить хронологию и причины изменений в генетическом и морфологическом разнообразии неандертальцев.

Ранее исследователи раскрыли возможную причину вымирания неандертальнцев.