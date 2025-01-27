Тайна вымирания неандертальцев могла крыться в их крови, выяснили ученые

Международная группа палеоантропологов и генетиков под руководством специалистов из Университета Экс-Марсель во Франции обнаружила, что различия в группах крови могли стать одним из факторов, способствовавших вымиранию неандертальцев. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Неандертальцы были близкими родственниками современных людей (Homo sapiens). Они представляли собой отдельную ветвь в эволюции человека и существовали примерно от 400 тыс. до 40 тыс. лет назад. Точные причины их исчезновения до сих неясны и остаются предметом дискуссий.

Ученые провели генетическое секвенирование генетических образцов неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens, чтобы сравнить их группы крови, включая резус-фактор (Rh). Резус-фактор представляет собой особый белок, находящийся на поверхности эритроцитов.

Они обнаружили, что у неандертальцев присутствовал редкий тип резус-фактора под названием RhD, который оказался несовместим с другими вариантами, найденными у современных людей и денисовцев.

Эта несовместимость могла приводить к гемолитической болезни у потомства, если неандертальцы скрещивались с другими видами. Такие дети могли страдать от серьезных проблем со здоровьем, что снижало их шансы на выживание и размножение.

Специалисты предполагают, что широкое распространение смешанных браков могло способствовать постепенному исчезновению неандертальцев.

«Наше исследование предлагает новый взгляд на причины вымирания неандертальцев, связывая их с генетическими особенностями групп крови», — отметили авторы работы.

Ранее стало известно, когда далекие предки человека научились выживать в экстремальном климате.