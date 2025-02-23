Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Впервые в истории ребенка вылечили от летальной генетической болезни еще до рождения

NEJM: экспериментальная терапия излечила ребенка от спинальной мышечной атрофии
close
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа врачей из США и Швейцарии впервые в медицинской практике успешно вылечила ребенка от спинальной мышечной атрофии (СМА) типа 1 — редкого и летального генетического заболевания — еще до его рождения. Исследование опубликовано в научном журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

СМА — наследственное заболевание, вызванное мутациями в гене SMN1, который отвечает за выработку белка, необходимого для работы двигательных нейронов. Без этого белка мышцы слабеют и атрофируются, что приводит к тяжелым последствиям, особенно при СМА типа 1. Без лечения дети часто не доживают до двух лет. До недавнего времени терапия проводилась только после рождения.

В центре исследования оказалась семья, ранее потерявшая ребенка из-за СМА 1. Во время второй беременности супруги узнали, что их второй ребенок также подвержен риску болезни. На 32-й неделе беременности мать начала принимать препарат под названием рисдиплам, стимулирующий выработку недостающего белка.

После родов ребенок продолжил получать рисдиплам перорально. При появлении на свет у пациента не наблюдалось признаков мышечной слабости или задержки развития, и спустя два года он продолжает развиваться нормально.

Хотя этот случай уникален, он дает надежду на разработку новых методов лечения генетических заболеваний. Ученые планируют провести более масштабные исследования, чтобы подтвердить эффективность пренатальной терапии.

Ранее в России появился аналог препарата для лечения СМА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами