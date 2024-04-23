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В России появился аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

«Ведомости»: Минздрав РФ зарегистрировал отечественный аналог препарата спинраза

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Mos.ru

Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Речь об аналоге спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен). По данным «Ведомостей», препарат будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум». Данные о регистрации препарата под брендом лантесенс были опубликованы 15 апреля в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава.

Информацию о регистрации лантесенса изданию подтвердил представитель «Генериума». По его словам, отечественный нусинерсен будет дешевле спинразы, которую выпускает американская Biogen. Стоимость за упаковку лекарства в России сейчас составляет 5,13 млн рублей.

В декабре 2023 года правительство России выдало фармацевтической компании «Герофарм» принудительную лицензию на препарат «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик».

Ранее стало известно, что в России начнут применять новый генный препарат для лечения болезни Дюшенна.

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