Нейросеть научилась объяснять людям чувства свиней и коров

iScience: ИИ обучили различать эмоции животных по их голосам с точностью 89,49%

Датские ученые из Копенгагенского университета обучили искусственный интеллект (ИИ) распознавать эмоции семи видов копытных животных с помощью анализа их вокализаций. Модель машинного обучения, разработанная специалистам, смогла успешно различать положительные и отрицательные чувства. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Команда проанализировала тысячи звуков, издаваемых коровами, свиньями и другими зверями в разных эмоциональных состояниях. Ключевыми индикаторами эмоций стали изменения в продолжительности сигналов, распределении энергии, основной частоте и амплитудной модуляции.

Эти акустические шаблоны оказались схожими у разных видов, что указывает на эволюционно консервативную систему выражения эмоций.

По словам исследователей, точность модели ИИ в классификации эмоций животных достигла 89,49%. Это открытие может способствовать в понимании истории развития эмоциональных коммуникаций, а также своевременно выявлять стресс или дискомфорт у представителей мира фауны.

Ранее ученые узнали, как собаки передают друг другу сигналы помощью моргания.