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Раскрыто, как собаки общаются с помощью моргания

RSOS: собаки используют моргание, чтобы передавать сигналы друг другу
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Ученые из Пармского университета выяснили, что собаки используют учащенное моргание для передачи невербальных сигналов своим сородичам. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

В ходе эксперимента исследователи проанализировали реакции 54 собак на видеоролики, на которых их сородичи выполняли различные действия, такие как моргание или облизывание носа.

Результаты показали, что в ответ на видео с морганием испытуемые собаки также чаще моргали. Это позволило предположить, что собаки могут имитировать поведение, которое наблюдают у других животных. Ученые считают, что моргание у собак может играть важную роль в их общении, особенно в выражении неагрессивных намерений.

«Моргание у собак воспринимается как успокаивающее поведение, которое демонстрирует отсутствие агрессии. Синхронизация этого действия между собаками может быть признаком взаимопонимания и социальных связей», — поясняют исследователи.

При этом ученые не заметили увеличения количества облизываний носа у собак, когда они смотрели видео с подобными действиями. Это указывает на то, что такое поведение не выполняет такую же роль, как моргание. Кроме того, наблюдения показали, что у собак, которые смотрели видео с облизыванием носа, часто проявлялись признаки стресса, такие как увеличение видимости склер (белков глаз).

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