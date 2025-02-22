В Австралии нашли останки хищных динозавров, обитавших за Полярным кругом

Ученые из Музея Виктории впервые обнаружили в Австралии окаменелости кархародонтозавров – гигантских хищников, которые доминировали в Южной Америке и Африке в меловом периоде. Оказалось, что 120 миллионов лет назад территория современной Виктории была домом для нескольких видов плотоядных динозавров. Работа опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Виктория — это один из штатов Австралии, расположенный на юго-востоке континента. Его столицей является Мельбурн. В меловом периоде (около 120 миллионов лет назад) территория современной Виктории находилась гораздо южнее, внутри Антарктического круга. Несмотря на холодный климат, здесь росли густые леса и обитали динозавры, останки которых сегодня находят в районе побережья Отвэй и Басс-Коста.

Большинство обнаруженных в Виктории останков принадлежит травоядным орнитоподам. Однако палеонтологи идентифицировали пять костей, принадлежащих различным видам тероподов — хищных динозавров, к которым относятся тираннозавры и современные птицы.

Кархародонтозавры были крупнейшими хищниками в Южной Америке и Африке, но их окаменелости никогда ранее не находили в Австралии. Две новых большеберцовых кости подтвердили, что эти динозавры обитали и здесь.

Австралийские кархародонтозавры были значительно меньше своих южноамериканских и африканских родственников. Они больше напоминали аналогичных хищников из Таиланда. Одна кость была найдена на побережье Отвэй, а вторая – в отложениях Басс-Коста, возраст которых на 10 миллионов лет старше. Это свидетельствует о том, что эти хищники успешно существовали в регионе на протяжении долгого времени.

Интересно, что в Виктории не обнаружено ни одного ископаемого следа зауроподов — огромных длинношеих травоядных, на которых охотились кархародонтозавры. Это позволяет предположить, что эти хищники, вероятно, предпочитали охотиться на других животных.

Находки показывают, что меловая Австралия была местом с богатой и разнообразной фауной. Исследования продолжаются, и, возможно, в будущем палеонтологи найдут новые доказательства существования еще более загадочных древних обитателей этого континента.

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