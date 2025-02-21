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Комары вдохновили ученых на новые способы обнаружения стихийных бедствий

Acta Biomaterialia: антенны комаров помогут в прогнозировании стихийных бедствий
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Depositphotos

Комары, которых многие считают одними из самых раздражающих существ, могут стать ключом к новому прорыву в области предупреждения стихийных бедствий. Исследователи из Университета Пердью в США изучили антенны этих насекомых, чтобы создать более чувствительные датчики вибраций, способные выявлять признаки землетрясений и цунами. Работа опубликована в журнале Acta Biomaterialia.

Хотя у комаров нет традиционного слуха, они используют антенны для восприятия звуковых колебаний и навигации. Анализ структуры этих антенн, особенно расположения сенсорных волосков, помог ученым понять, как комары избирательно реагируют на звуки, даже в шумной среде.

Используя микро-КТ-сканирование и 3D-моделирование, исследователи обнаружили, что антенны комаров обладают способностью различать звуки с высокой точностью. Они могут распознавать частоты, необходимые для поиска партнеров или даже для подслушивания лягушек — охотников на их личинок.

Ученые считают, что принципы работы комариных антенн можно использовать для создания биоакустических сенсоров. Эти датчики могут стать основой для усовершенствованных систем предупреждения о катастрофах, улавливающих малейшие сигналы опасности.

Сейчас команда ученых экспериментирует с 3D-печатью антенн, создавая их из разных материалов и тестируя чувствительность к различным частотам. Если исследования подтвердят гипотезу, технология может открыть новые горизонты в прогнозировании катастроф уже в скором времени.

Ранее ученые предложили использовать туман для обеспечения водой засушливых регионов.

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