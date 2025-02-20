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Ученые предложили использовать туман для обеспечения водой засушливых регионов

FES: новая технология поможет собирать воду из тумана
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Исследователи из Чили изучили возможность сбора воды из тумана для снабжения жителей поселений в одном из самых засушливых мест на Земле — пустыне Атакама. Эта технология может стать важным дополнением к водоснабжению городов, страдающих от нехватки воды. Работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Science (FES).

Традиционные источники воды в регионе — это подземные водоносные слои, которые последний раз пополнялись 10 –17 тысяч лет назад. Однако в условиях изменения климата и роста городов этого ресурса становится недостаточно.

«Сбор воды из тумана представляет собой пассивную технологию, не требующую внешних источников энергии», — объяснила соавтор исследования доктор Вирджиния Картер Гамберини из Университета Майор. — «Наши результаты демонстрируют, что туман может стать дополнительным источником воды для городов, расположенных в засушливых районах».

Принцип работы уловителей тумана довольно прост: между двумя столбами натягивается специальная сетка, на которой конденсируются капли влаги. Затем они стекают в желоб и накапливаются в резервуарах.

Ученые провели годовые испытания в городе Альто-Осписио, где из-за быстрого роста численности населения около 10 тысяч человек проживают в поселениях без доступа к централизованному водоснабжению. Сейчас большинство жителей получают воду с помощью автоцистерн.

Исследование показало, что в 100-километровой зоне вокруг города можно собирать от 0,2 до 5 литров воды с каждого квадратного метра сетки в день. В пиковый сезон (август–сентябрь 2024 года) этот показатель достигал 10 литров. Однако высокая эффективность наблюдалась только в районах с определенной высотой и климатическими условиями.

«Наши результаты создают основу для более широкого использования этой технологии в других городах с дефицитом воды»., — добавила соавтор исследования Натали Вербругге из Брюссельского свободного университета.

Хотя сбор тумана не может полностью заменить традиционные источники воды, он способен частично решить проблему дефицита воды. Например, 17 тысяч квадратных метров сеток обеспечили бы 300 тысяч литров воды в неделю — этого достаточно для потребностей городских трущоб. А для орошения зеленых зон города потребуется всего 110 квадратных метров установок.

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