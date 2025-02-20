Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали, сколько чашек кофе можно выпивать в день

Frontiers: шесть чашек кофе в день опасны для сердца и сосудов
close
Pexels

Ученые из Столичного медицинского университета Китая установили, что потребление более шести чашек кофе в день повышает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и инсульта. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Вода, чай и кофе — самые популярные напитки в мире. Чтобы изучить, как их употребление влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, ученые проанализировали данные более полумиллиона человек (210 239 мужчин и 251 383 женщин).

При наблюдении за добровольцами ученые фиксировали все сердечно-сосудистые события. В ходе исследования у 11 098 участников развилась сердечная недостаточность, у 33 426 — ишемическая болезнь сердца, а у 9706 человек случился инсульт.

Результаты показали, что регулярное потребление воды связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин. Напротив, избыточное потребление кофе — более шести чашек в день — увеличивало риск как сердечной недостаточности, так и ишемической болезни сердца и инсульта. Злоупотребление чаем также оказалось связанным с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отметили, что чай и кофе в большей степени влияли на женщин. Также выяснилось, что употребление этих напитков частично ослабляет защитный эффект от употребления воды.

Ранее были названы случаи, когда кофе может быть опасным для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами