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Назван продукт, помогающий бороться со старением кожи

HealthNews: продукты с желатином помогают сохранять молодость кожи
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Dementieva Iryna/Shutterstock/FOTODOM

По словам диетолога из США Кэтрин Пайпер, продукты с желатином помогают сохранить эластичность, увлажненность и упругость кожи. Однако злоупотребление такой пищей может грозить аллергией и проблемами с пищеварением. Об этом сообщает издание Health News.

Желатин — это бесцветный и безвкусный белок, получаемый из коллагена — белка, содержащегося в коже, сухожилиях и костях животных. Он является распространенным ингредиентом бульонов, супов, соусов и десертов, а также составляющей пищевых добавок и лекарств.

Поскольку желатин является производным коллагена, он обладает схожими характеристиками — способствует улучшению здоровья и внешнего вида кожи. Доктор Пайпер отметила, что с возрастом кожа человека теряет эластичные волокна, а выработка коллагена замедляется, что визуально проявляется обвисанием и морщинами.

Большинство научных работ, оценивающих пользу желатина для кожи, проводились на образцах клеток и мышах. Это значит, что их результаты не всегда применимы к людям. Тем не менее, исследование с участием 1721 добровольца показало, что длительный прием коллагена повышает эластичность и увлажненность кожи.

По словам доктора Пайпер, таким полезным эффектом обладают и продукты, богатые желатином, — желе, панна-котта и холодец. Однако такой пищей не следует увлекаться — это может быть сопряжено с такими рисками, как проблемы с пищеварением и аллергия.

Ранее ученые выяснили, что грамотный питьевой режим продлевает жизнь.

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