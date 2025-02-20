Ученые нашли причину аномальной жары

Ученые из Германии подтвердили: облачность на Земле изменилась, и это играет важную роль в установлении рекордных температур. В 2023 и 2024 годах глобальная температура стала на 1,5°C выше доиндустриального уровня, и новое исследование указывают на то, что уменьшение облачного покрова может быть одной из главных причин этого явления. Работа опубликована в журнале Science.

Облака играют двоякую роль в природе. Они отражают солнечный свет, охлаждая Землю, и в то же время задерживают инфракрасное излучение, возвращая тепло обратно в атмосферу. В зависимости от типа и высоты облаков, эти эффекты могут действовать как на охлаждение, так и на нагревание планеты.

В новом исследовании ученые зафиксировали значительное сокращение низкорасположенных облаков. По данным авторов работы отражательная способность Земли достигла минимального значения с 1940 года. Это снижение могло добавить около 0,2°C к глобальному потеплению в 2023 году, что объясняет часть ранее необъяснимого нагрева.

Исследователям также удалось установить, что три ключевых зоны облачного покрова сжимаются — одна в районе экватора и две в средних широтах Северного и Южного полушарий. Согласно предварительным данным, облачность в этих регионах уменьшается примерно на 1,5% за десятилетие, что способствует нагреву планеты.

Если снижение облачного покрова является частью положительной обратной связи, это может усилить глобальное потепление. По мнению климатолога NASA Джорджа Целиудиса, именно этот механизм объясняет, почему облака изменяются так, как мы сейчас наблюдаем.

Исследователи признают, что предсказать дальнейшие изменения облачности сложно, так как климатические модели дают разные результаты. Однако один вывод уже очевиден: Земля теряет защитный слой в виде облаков, и это может означать еще более экстремальные температуры в будущем.

Ранее ученые предупредили о резком сокращении количества кислорода на Земле.