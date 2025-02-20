Врач рассказал, сколько нужно лет, чтобы диабет начал негативно влиять на зрение

Диабетическая ретинопатия, то есть поражение сосудов сетчатки глаза, возникает спустя 10-12 лет с момента постановки диагноза «диабет», рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Диабетическая ретинопатия — тяжелое осложнение сахарного диабета, которое связано с поражением сосудов сетчатки (внутренняя оболочка) глаза и приводит к снижению зрения вплоть до его полной потери.

«Обычно она развивается спустя 10 лет после постановки диагноза диабет. При сахарном диабете возникают повреждение сосудистой стенки сетчатки глаза. Это приводит к снижению эластичности сосудистой стенки и нарушению капиллярного кровотока. Диабет — это заболевание, которое поражает в первую очередь почки и глаза, так как в них находятся концевые сосуды. Они очень мелкие, и именно они страдают в первую очередь. Затем подключаются и другие органы, например, всем известно понятие диабетическая стопа. Все это происходит из-за нарушения микроциркуляции», – объяснила врач.

Заболевание имеет несколько стадий. На начальной стадии, которая называется непролиферативной, на глазном дне появляются образования, точечные кровотечения.

Вторая стадия, препролиферативная, характеризуется прогрессирующими изменениями в микрососудах сетчатки. Третья, пролиферативная, стадия — это более тяжелое поражение сетчатки, при котором разрастаются новообразованные сосуды и фиброзная ткань. Чем сильнее сосудистая проницаемость и образование новых сосудов, тем быстрее развивается необратимое снижение зрения.

«Мы можем диагностировать это заболевание только при осмотре глазного дна. Бывает, что пациенты замечают что-то неладное, когда уже появились необратимые нарушения зрения, например, когда пропадает центральная часть зрения. Часто бывает так, что человек узнает о том, что у него диабет на приеме у офтальмолога, когда врач при осмотре глазного дна замечает какие-то патологические изменения. Поэтому осмотр глазного дна необходим всем пациентам, чтобы не пропустить патологический процесс», – заключила врач.

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