Названы продукты, которые вредят здоровью глаз

Состояние глаз зависит от общего здоровья организма и его сосудистой и нервной систем в частности. Нездоровое питание может стать причиной проблем с глазами и зрением. Например, жирная и соленая пища может повредить сосуды сетчатки глаз, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталия Боша.

«Все, что ухудшает общее самочувствие и состояние человека, будет снижать и остроту зрения. Например, переизбыток сладкой пищи в рационе приводит к сахарному диабету, а он в свою очередь способствует развитию катаракты и диабетическим изменениям сетчатки. При отсутствии лечения это даже может стать причиной слепоты. Жирная и соленая пища повышает артериальное давление. Это может стать причиной сосудистых патологий, кровоизлияний, тромбозов и эмболии сосудов сетчатки», – привела пример специалист.

Недостаток витаминов группы А, которые содержатся в оранжевых овощах, может привести к ксерозу. Это заболевание характеризуется нарушением защитных свойств эпителия роговицы и конъюнктивы. Ксероз может привести к расплавлению роговицы и нарушению работы фоторецепторов, так называемой «куриной слепоте».

«А недостаток микроэлементов лютеина и зеаксантина – причина нарушения работы центральной зоны сетчатки, которая отвечает за остроту зрения. Когда в организме снижается количество электролитов – калия, магния, кальция и натрия, – то есть во время диареи, рвоты и при недостаточном потреблении воды, – зрение снижается из-за нарушений работы нервных путей, межтканевого отека и набухания хрусталика. Поэтому для хорошей работы глаз необходимо разнообразно и сбалансированно питаться», – заключила доктор.

Ранее в России придумали быстрый анализ слезы для подбора терапии мигрени.