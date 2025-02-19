В России нашли новый способ подбора лечения для раковых больных

Ученые Сеченовского Университета разработали метод анализа мутаций опухоли для подбора лечения. Существующие методики не способны отличить мутации, действительно влияющие на рост опухоли, от тех, которые происходят попутно и не имеют функционального значения. Новый метод не имеет этого недостатка, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

Некоторые молекулы РНК являются химерными онкогенами и могут влиять на рост опухоли, и именно поэтому при лечении рака врачи стараются воздействовать именно на них. Для их поиска используются несколько методов, однако все они имеют свои недостатки: невысокую чувствительность, неспособность отличить мутации, действительно влияющие на рост опухоли, от тех, которые происходят просто попутно и не имеют функционального значения, и другие.

Ученые проанализировали данные РНК-секвенирования 906 образцов раковых опухолей человека и установили, что новый подход лишен этих недостатков и выявляет такие молекулы РНК с с точностью до 96% — выше, чем у традиционных методов анализа. Кроме того, с его помощью удалось правильно спрогнозировать эффективность терапии у пациентов, от которых были взяты образцы.

«Сегодня «золотым стандартом» выявления таких маркеров считается иммуногистохимическое исследование, но практика показывает, что не так уж и редко оно дает неточные результаты. В итоге пациент получает лечение, которое в его случае оказывается неэффективным. Для другого метода анализа, FISH, нужно заранее знать, слияние с каким геном мы ищем. Наш же анализ точно показывает, есть ли химерный онкоген и какой именно», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии, доктор биологических наук Антон Буздин.

Новый тест станет частью платформы для выявления онкогенов, над которой работают специалисты Института персонализированной онкологии совместно с компанией Oncobox. Тест-система для молекулярной диагностики опухолей обещает стать более точной и менее дорогой альтернативой уже существующим способам определения клинически значимых мутаций в опухоли, что поможет подобрать наиболее эффективную схему лечения.

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