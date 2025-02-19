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В России нашли новый способ подбора лечения для раковых больных

Первый МГМУ: создан метод выявления мутаций рака с точностью 96% для подбора лечения

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сеченовского Университета разработали метод анализа мутаций опухоли для подбора лечения. Существующие методики не способны отличить мутации, действительно влияющие на рост опухоли, от тех, которые происходят попутно и не имеют функционального значения. Новый метод не имеет этого недостатка, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

Некоторые молекулы РНК являются химерными онкогенами и могут влиять на рост опухоли, и именно поэтому при лечении рака врачи стараются воздействовать именно на них. Для их поиска используются несколько методов, однако все они имеют свои недостатки: невысокую чувствительность, неспособность отличить мутации, действительно влияющие на рост опухоли, от тех, которые происходят просто попутно и не имеют функционального значения, и другие.

Ученые проанализировали данные РНК-секвенирования 906 образцов раковых опухолей человека и установили, что новый подход лишен этих недостатков и выявляет такие молекулы РНК с с точностью до 96% — выше, чем у традиционных методов анализа. Кроме того, с его помощью удалось правильно спрогнозировать эффективность терапии у пациентов, от которых были взяты образцы.

«Сегодня «золотым стандартом» выявления таких маркеров считается иммуногистохимическое исследование, но практика показывает, что не так уж и редко оно дает неточные результаты. В итоге пациент получает лечение, которое в его случае оказывается неэффективным. Для другого метода анализа, FISH, нужно заранее знать, слияние с каким геном мы ищем. Наш же анализ точно показывает, есть ли химерный онкоген и какой именно», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии, доктор биологических наук Антон Буздин.

Новый тест станет частью платформы для выявления онкогенов, над которой работают специалисты Института персонализированной онкологии совместно с компанией Oncobox. Тест-система для молекулярной диагностики опухолей обещает стать более точной и менее дорогой альтернативой уже существующим способам определения клинически значимых мутаций в опухоли, что поможет подобрать наиболее эффективную схему лечения.

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