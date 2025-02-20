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Ученые РАН предложили кормить кроликов водорослями для увеличения массы

В РАН предложили кормить кроликов водорослью Cladophora для лучшего роста
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НИИ пушного звероводства и кролиководства Минобрнауки России

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма установили, что нитчатая зеленая водоросль Cladophora, добавленная в рацион кроликов, увеличивает прирост и повышает качество мяса, а также способствует улучшению физиологического состояния животных и усиливает их иммунитет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«В большинстве стран дефицит полноценных кормов колеблется от 10 до 25%. При этом не менее 95 % потребляемых кормов – это зерновые культуры. Дефицит белка в кормах, а также ряда важнейших веществ и элементов, отрицательно влияет на иммунитет и выживаемость молоди в животноводстве. Биомасса многих гидробионтов, в том числе зеленых водорослей, содержит наборы ценных компонентов, которые при добавке в корма могут способствовать нормальному развитию молоди животных, формированию хорошего иммунитета к различным заболеваниям. Одним из самых перспективных объектов для использования в кормопроизводстве являются нитчатые зеленые водоросли рода кладофора», — сообщила «Газете.Ru» руководитель проекта РНФ, руководитель лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ Елена Ануфриева.

Водоросли рода Cladophora широко распространены в водоемах с разной соленостью - от пресных до гиперсоленых. В биомассе кладофоры имеются ценные для животных компоненты – незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, витамины, каротиноиды и микроэлементы, в том числе высокие концентрации йода.
Из биомассы ученые получают гранулы, которые потом добавляют в корм молоди кроликов калифорнийской породы.

Такая добавка повышает иммунитет животных, дает прирост живой массы и накопление в 4,5 раза больше йода в мышечной ткани. Добавка кладофоры в концентрации 1% от массы корма увеличила на 14% убойный вес, что также подтвердило эффективность ее применения в качестве пищевой добавки для повышения ростовых показателей кроликов и качества их мяса.

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