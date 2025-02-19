Российские ученые нашли бактерию, которую можно использовать для лечения депрессии

В лаборатории Генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН установили, что бактерию F. prausnitzii можно использовать для лечения депрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник Ольга Аверина.

Мозг и кишечник неразрывно связаны, и когда в кишечнике неполадки, это отражается на работе всего организма. Кишечная микрофлора как активный участник кишечно-мозговой оси не только оказывает влияние на кишечные функции, но также стимулирует развитие ЦНС в перинатальном периоде и взаимодействует с высшими нервными центрами, вызывая различные патологии, в том числе депрессию и когнитивные расстройства.

При развитии депрессии в кишечники уменьшается число бактерий F. prausnitzii, поэтому она может выступать в роли биомаркера заболевания. Вылечить депрессию, по словам ученых, можно, увеличив ее количество в кишечнике.

«Исследования на мышиной модели депрессивно-подобного поведения и пациентах с депрессией позволили нам отобрать один штамм лактобациллы, который показал после приема его в течение 28 дней положительный эффект, выраженный в снижении депрессивных симптомов как у животных, так и человека. После приема препарата у пациентов наблюдалось значимое снижение проявления депрессии и тревожности, была отмечена нормализация стула, повышение спокойствия и когнитивных функций», – рассказала Аверина.

Введение пробиотического препарата на основе штамма лактобациллы оказало влияние на состав кишечной микробиоты. У человека повысилось количество полезных бактерий, в том числе F. prausnitzii.

«Таким образом, штамм лактобациллы, показавший положительное влияние на депрессивное состояние, можно рекомендовать в качестве пробиотика-психобиотика и дополнительным (адъювантным) средством терапии депрессивных расстройств. Нами бактерии вида F. prausnitzii, также, рассматриваются как потенциальные психобиотики. В дальнейшем мы будем проводить отбор штаммов с антидепрессивными свойствами. Поскольку F. prausnitzii является строгим анаэробом (кислород губителен для этих бактерий), предстоит отобрать форму доставки пробиотика для антидепресантной терапии», – добавила ученый.

Проект был поддержан грантом РНФ.

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