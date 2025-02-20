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Раскрыт секрет устойчивости распространенного рака кожи

Oncogene: белок ALDH3A1 защищает клетки рака кожи от уничтожения
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Global Look Press

Ученые Института физических наук Хэфэй Китайской академии наук обнаружили, что белок ALDH3A1 позволяет плоскоклеточному раку кожи (SCC) избегать ферроптоза — уникальной формы клеточной гибели. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncogene.

Ферроптоз — это процесс гибели клеток, вызванный накоплением железа и окислением липидов в клеточной мембране. Он играет роль естественной защиты организма от повреждений, однако многие раковые клетки способны избежать этого механизма, что способствует их выживанию и распространению.

В ходе исследования ученые обнаружили, что белок ALDH3A1, который участвует в детоксикации клеток, чрезмерно активен в клетках плоскоклеточного рака. Этот белок действовал как антиоксидантный «щит», нейтрализуя токсичные соединения, вызывающие повреждение липидов и ферроптоз. Таким образом, ALDH3A1 помогает раковым клеткам выживать.

Когда уровень ALDH3A1 был снижен, клетки становились более восприимчивыми к ферроптозу, что подтвердило его защитную роль.

Дополнительные эксперименты показали, что онкоген TP63 является «главным переключателем» для ALDH3A1, запускающим защитный механизм. Отключив TP63, ученые заметили, что раковые клетки теряли устойчивость к ферроптозу, но эта устойчивость восстанавливалась при активации ALDH3A1.

Также хорошие результаты показали эксперименты с комбинированным лечением, включающим ингибитор ALDH3A1 (EN40) и препарат, вызывающий ферроптоз (RSL3). На животных и в 3D-органоидных системах это сочетание показало сильное воздействие, ослабляя защиту раковых клеток и делая их более уязвимыми к ферроптозу. По словам ученых, такой метод терапии может быть эффективен и для людей, однако для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые создали «умную бомбу» для уничтожения агрессивного рака.

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