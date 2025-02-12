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Ученые создали «умную бомбу» для уничтожения агрессивного рака

ACIE: новая терапия разрушила опухоли в груди, не повредив здоровые ткани
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Depositphotos

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде и Мичиганского государственного университета создали новый класс светочувствительных химикатов — соли цианин-карборана, которые могут значительно улучшить лечение агрессивных форм рака, таких как метастатический рак груди. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Фотодинамическая терапия (ФДТ) уже используется для лечения рака кожи и мочевого пузыря. Она основана на активации светочувствительных химикатов, которые накапливаются в раковых клетках и разрушают их под действием света. Однако традиционные методы ФДТ имеют недостатки: длительную светочувствительность, низкую проникающую способность света и токсичность для здоровых тканей.

Новые соли цианин-карборана решают эти проблемы. Они быстро выводятся из организма, оставаясь только в раковых клетках, и активируются ближним инфракрасным светом, который проникает глубже в ткани. Это позволяет лечить глубоко расположенные опухоли, которые ранее были недоступны для ФДТ.

В испытаниях на мышах терапия подобно «умной бомбе» полностью уничтожила опухоли, не повредив здоровые ткани.

«Самое интересное — это способность вещества нацеливаться именно на раковые клетки, не повреждая здоровые ткани», — отметил Винсент Лавалло, профессор химии и один из авторов исследования.

Соли используют естественную уязвимость раковых клеток, поглощаясь белками OATP, которые сверхэкспрессируются в опухолях. Это делает терапию более точной и экономически эффективной, устраняя необходимость в дополнительных химикатах.

Исследователи также предполагают, что соли можно модифицировать для использования с другими источниками энергии, что расширит возможности лечения.

Ранее ученые создали препарат, устраняющие опухоли при раке груди за одно применение.

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