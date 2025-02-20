Названы признаки рака яичников, которые часто игнорируют

Учащенное мочеиспускание, изменение режима дефекации, изменение аппетита, вздутие живота, боль в нижней части спины, необъяснимая потеря веса, усталость, боль во время секса, кровотечение между менструациями и тошнота могут указывать на рак яичников. Об этом изданию Daily Mail рассказала специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании, гинеколог Сюзанна Ансворт.

По словам врача, рак яичников называют «тихим убийцей», поскольку его часто выявляют на поздних стадиях, когда можно применить лишь немногие доступные методы лечения. Так происходит потому, что признаки этого заболевания часто «маскируются» под другие патологии.

Боль в животе, вздутие, тошноту и нарушения стула часто принимают за симптомы желудочно-кишечных расстройств или беременность. Однако если любая из этих патологий не проходит за 10 дней — Ансворт рекомендует обратиться к врачу. Дело в том, что вздутие живота и другие проблемы с пищеварением могут быть следствиями асцита — скопления жидкости в брюшной полости из-за распространения раковых клеток.

Кроме того, раковые опухоли могут блокировать часть лимфатической системы, из-за чего жидкость не может нормально оттекать из брюшной полости. Раннее насыщение также может быть вызвано опухолью или асцитом.

Доктор Ансворт добавила, что опухоли яичников могут провоцировать постоянную боль в животе, бедрах и тазовой области. Многие женщины с раком яичников также испытывают боль во время секса. Это связано с тем, что опухоль может раздражать окружающие ткани в области таза и вызывать дискомфорт при надавливании. Необходимость чаще ходить в туалет также выступает тревожным сигналом. Когда опухоль разрастается в области таза, она может давить на мочевой пузырь.

Эксперт также уточнила, что необъяснимая потеря веса и усталость выступают классическими признаками многих видов рака.

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