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Ученые раскрыли секрет выживания раковых клеток

Nature: раковые клетки могут работать сообща для добычи питательных веществ
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Depositphotos

Американские ученые из Нью-Йоркского университета раскрыли неожиданный механизм выживания раковых клеток: они объединяют усилия ради получения питательных элементов из окружающей среды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда выяснила, что раковые клетки выделяют фермент под названием CNDP2, расщепляющий белки (олигопептиды) на аминокислоты. Это создает общий пул питательных веществ для всей опухоли. Этот процесс особенно эффективен в условиях нехватки ресурсов, таких как дефицит аминокислот.

Ранее считалось, что раковые клетки только конкурируют за ресурсы. Теперь ясно, что они также сотрудничают, что помогает опухоли выживать.

В ходе эксперимента на мышах исследователи использовали препарат бестатин, блокирующий CNDP2. Это лишило раковые клетки возможности питаться олигопептидами, что привело к их уничтожению. Комбинация бестатина и диеты с низким содержанием аминокислот еще сильнее подавила рост новообразований.

По словам специалистов, открытие может повысить эффективность лечения рака.

Ранее ученые открыли биомаркер, предсказывающий агрессивность рака.

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