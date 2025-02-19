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Создана «умная» пижама для улучшения качества сна

PNAS: создана пижама, выявляющая нарушения сна
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Shutterstock

Ученые из Кембриджского университета создали «умную пижаму» с горловиной, выявляющей апноэ, храп и ротовое дыхание во сне с помощью специальных датчиков и искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Разработка представляет собой кофту с горловиной, оснащенной набором сверхчувствительных датчиков. По словам ученых, эти датчики анализируют вибрации, которые производит тело человека во время сна. Искусственный интеллект затем анализирует паттерны дыхания и выявляет шесть различных состояний сна с точностью 98,6%, игнорируя при этом обычные движения, такие как перевороты с боку на бок.

Ученые отметили, что нарушения сна, такие как ротовое дыхание, апноэ и храп, могут привести к хроническим заболеваниям, таким как болезни сердца, диабет и депрессия. Использование умной одежды позволит вовремя заметить эти проблемы и обратить внимание на состояние здоровья.

По словам исследователей, умная пижама была разработана в качестве альтернативы традиционным системам мониторинга сна, которые сложны и неудобны для ежедневного использования. Новое изобретение не требует использования липких пластырей, громоздкого оборудования или нахождения в стационаре.

Ранее ученые выяснили, какие люди лучше запоминают сны.

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