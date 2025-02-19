Назван ингредиент газировки, вызывающий воспаление сосудов

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что искусственный подсластитель аспартам вызывает всплеск инсулина, что приводит к воспалению кровеносных сосудов у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Аспартам — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара и пищевой добавки Е951. Это вещество в 180–200 раз слаще столового сахара, поэтому оно активно используется в производстве диетических продуктов и напитков, витаминов и чая.

Предыдущие исследования связывали употребление заменителей сахара с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Однако задействованные в этом процессе механизмы ранее не изучались. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые в течение 12 недель ежедневно кормили мышей пищей, содержащей 0,15% аспартама. Такое количество соответствует примерно трем банкам диетической газировки в день для человека.

Результаты показали, что у грызунов на такой диете в артериях образовались более крупные и многочисленные жировые бляшки, чем у мышей на стандартном питании. Также у животных из первой группы повысился уровень воспаления, что также сигнализировало об ухудшении состояния сердечно-сосудистой системы.

Когда команда исследователей проанализировала кровь мышей, они обнаружили всплеск уровня инсулина после того, как аспартам попал в их организм. Ученые отметили, что это не было неожиданным результатом, учитывая, что рот, кишечник и другие ткани выстланы рецепторами, определяющими сладость и помогающими высвобождать инсулин.

Однако аспартам, который в 200 раз слаще сахара, похоже, «обманывал» рецепторы, заставляя их высвобождать больше инсулина. Это приводило к воспалению сосудов из-за активации иммунного сигнала под названием CX3CL1.

Ученые предполагают, что аспартам может оказывать схожее влияние на организм человека. Однако, чтобы подтвердить это, нужны дополнительные исследования.

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