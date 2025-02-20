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Разработан новый метод для прогнозирования таяния вечной мерзлоты

В России начнут по-другому наблюдать за таянием вечной мерзлоты
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Ivan L2000/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Новосибирска разработали методику, основанную на математическом моделировании, которая позволяет оценивать состояние арктических почв в условиях изменения температуры и воздействия внешних нагрузок. Эта методика в будущем обеспечит более точные прогнозы таяния вечной мерзлоты по сравнению с существующими моделями, пишет ТАСС.

С помощью численного моделирования ученые исследовали реакцию мерзлых грунтов на изменения температуры и нагрузки. Оказалось, что даже без учета подвижности грунтовых вод, просто под действием гравитации, порода может проседать на два сантиметра за сезон. Исследователи также наблюдали циклы таяния и замерзания породы до четырех метров в глубину, что приводит к деградации ее структуры.

Работа ученых НГТУ является уникальной. Методика учитывает несколько взаимосвязанных процессов — теплопередачу, механическую деформацию и фазовые изменения.

Летом грунт может оттаивать до четырех метров, а зимой снова промерзать на пять метров. Моделирование показало, что значительное влияние оказывают не только температура воздуха, но и снежный покров, который служит естественным утеплителем.

Ученые также получили важные данные о влиянии техногенных факторов на мерзлоту, например, влияние свайных конструкций. Выяснилось, что теплая бетонная свая «прожигает» грунт вокруг себя, создавая зону постоянного оттаивания, что снижает прочность породы и создает серьезные риски для строительства, инфраструктуры и экологии.

Разрушение мерзлых грунтов может привести к выбросам парниковых газов, таких как метан и углекислый газ, что ускоряет процессы глобального потепления.

Ранее в Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта.

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