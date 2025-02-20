Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Египте впервые за 100 лет найдена новая гробница фараона

Экспедиция обнаружила гробницу фараона Тутмоса II в Египте
close
Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Совместная египетско-британская экспедиция обнаружила первую за 100 лет гробницу фараона в Египте — она принадлежит Тутмосу II. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что это последняя потерянная гробница царей XVIII династии в Египте. В гробнице Тутмоса II были обнаружены обломки погребальной мебели и куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными текстами.

Тутмос II был супругом одной из немногих правящих женщин в Древнем Египте — Хатшепсут. Опознать принадлежность гробницы удалось по алебастровым сосудам, на которых были высечены имена Тутмоса и Хатшепсут.

Недавно также международная группа ученых из Лондонского университетского колледжа (Великобритания) и Люблянского университета (Словения) выяснили, что хорошо сохранившиеся египетские мумии издают приятный древесно-пряный и сладкий запах.

В ходе работы команда проанализировала запахи девяти мумий возрастом около 5000 лет, хранящихся в Египетском музее в Каире.

Ранее ученые раскрыли тайну первых мумий Древнего Египта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами