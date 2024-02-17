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Ученые раскрыли тайну первых мумий в Древнем Египте

JAS: египтяне открыли мумификацию за 3,5 тыс. лет до строительства пирамид

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Kamila Braulinska et al./Archaeological and Anthropological Sciences

Британские ученые из Йоркского университета выяснили, что первые мумии в Древнем Египте появились значительно раньше существовавших оценок историков. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Согласно предыдущим изысканиям, истоки египетской мумификации относятся к периоду около 4300 года до нашей эры. На это указывают археологические свидетельства.

Но в 2014 году ученые обнаружили остатки материалов для оборачивания мумий на кладбище Мостагедды в 320 километрах к югу от Каира. Недавний анализ показал, что возраст находок составляет 6300 лет. При этом материя оказалась пропитана характерным составом из смол для бальзамирования, включавшим в себя растительное масло, животный жир, воск и камедь.

Таким образом, первые мумии в Египте могли возникнуть примерно за 3 тыс. лет до изобретения письменности (3150 год до нашей эры) и за 3,6 тыс. лет до создания первых пирамид (2667 год до нашей эры).

Ученые отметили, что наряду с искусственной мумификацией египтяне также прибегали к естественному способу, закапывая усопших в горячий и сухой песок пустыни. Древнейшие известные мумии такого рода относятся к 5000 году до нашей эры. Археологи полагают, что таким способом погребения пользовались люди, у которых не было средств на бальзамирование.

Ранее ученые воссоздали запах египетской мумии.

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