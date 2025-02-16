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Ученые обнаружили, что древние египетские мумии очень приятно пахнут

JACS: египетские мумии обладают ароматами дерева и пряностей
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Depositphotos

Международная группа ученых из Лондонского университетского колледжа (Великобритания) и Люблянского университета (Словения) выяснили, что хорошо сохранившиеся египетские мумии издают приятный древесно-пряный и сладкий запах. Эти ароматы, вероятно, связаны с использованием смол сосны и можжевельника в процессе бальзамирования. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS).

В ходе работы команда проанализировала запахи девяти мумий возрастом около 5000 лет, хранящихся в Египетском музее в Каире. Для этого использовались как химический анализ, так и группа экспертов по запахам.

Исследователи стремились понять, являются ли ароматы результатом бальзамирования или же они вызваны плесенью, бактериями или пестицидами, используемыми для сохранения останков.

«Мы были удивлены, что не обнаружили признаков разложения или микробной деградации. Это говорит о хороших условиях хранения в музее», — отметила Матия Стрлич, профессор химии из Люблянского университета.

Запах играл важную роль в процессе мумификации, так как приятные ароматы ассоциировались с чистотой и божественностью, а неприятные — с разложением. Ученые подчеркнули, что их метод анализа молекул воздуха, выделяемых саркофагами, позволяет оценить степень сохранности мумий без физического вмешательства.

Однако запахи, которые мы чувствуем сегодня, могут отличаться от оригинальных из-за испарения, окисления и условий хранения за тысячи лет.

Исследователи надеются использовать свои данные для создания «обонятельных ландшафтов», которые позволят воссоздать ароматы древних мумий и улучшить впечатления посетителей музеев.

Ранее ученые раскрыли тайну первых мумий Древнего Египта.

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