Космический взрыв заставил мутировать вирусы в Африке, выяснили ученые

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крус считают, что взрыв сверхновой около 2,5 млн лет назад мог повлиять на эволюцию вирусов в африканском озере Танганьика. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Команда обнаружила на дне моря изотопы железа-60, которые образуются при взрывах звезд. Их возраст совпадал с периодом резкого увеличения вирусного разнообразия вирусов в водах Танганьики.

Железо-60 имеет два возраста: 2,5 млн и 6,5 млн лет, что указывает на два разных взрыва сверхновых.

Сегодня Солнечная система находится в середине огромного участка относительно открытого пространства, называемого Млечным пузырем.

Около 6,5 млн лет назад Земля вошла в пузырь и прошла через его богатую звездной пылью внешнюю оболочку, что засеяло планету более старым железом-60. Затем, между 2 и 3 млн лет одна из ближайших звезд взорвалась с огромной силой, обеспечив наш мир новой порцией радиоактивного железа.

Как показало моделирование, взрыв сверхновой обрушил на Землю поток космических лучей, способных повреждать ДНК, разрывая их пополам. Облучение продолжалось в течение 100 тыс. лет после взрыва.

Ученые предполагают, что это событие могло стать причиной всплеска вирусного разнообразия в Танганьике.

Ранее исследователи раскрыли тайну взрыва сверхновой редкого типа.