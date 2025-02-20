Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Космический взрыв заставил мутировать вирусы в Африке, выяснили ученые

TAJL: взрыв сверхновой ускорил эволюцию вирусов в озере Танганьика
close
NASA

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крус считают, что взрыв сверхновой около 2,5 млн лет назад мог повлиять на эволюцию вирусов в африканском озере Танганьика. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Команда обнаружила на дне моря изотопы железа-60, которые образуются при взрывах звезд. Их возраст совпадал с периодом резкого увеличения вирусного разнообразия вирусов в водах Танганьики.

Железо-60 имеет два возраста: 2,5 млн и 6,5 млн лет, что указывает на два разных взрыва сверхновых.

Сегодня Солнечная система находится в середине огромного участка относительно открытого пространства, называемого Млечным пузырем.

Около 6,5 млн лет назад Земля вошла в пузырь и прошла через его богатую звездной пылью внешнюю оболочку, что засеяло планету более старым железом-60. Затем, между 2 и 3 млн лет одна из ближайших звезд взорвалась с огромной силой, обеспечив наш мир новой порцией радиоактивного железа.

Как показало моделирование, взрыв сверхновой обрушил на Землю поток космических лучей, способных повреждать ДНК, разрывая их пополам. Облучение продолжалось в течение 100 тыс. лет после взрыва.

Ученые предполагают, что это событие могло стать причиной всплеска вирусного разнообразия в Танганьике.

Ранее исследователи раскрыли тайну взрыва сверхновой редкого типа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами