Ученые раскрыли тайны взрыва редкой сверхновой

Международная группа ученых под руководством Юньнаньских обсерваторий Китайской академии наук сделала важный шаг в изучении редкой сверхновой SN 2014C. Это необычное космическое событие претерпело неожиданную трансформацию и привлекло внимание астрономов по всему миру. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Сверхновая SN 2014C находится в галактике NGC 7331, которая расположена в созвездии Пегаса примерно в 40–45 млн световых лет от Земли.

SN 2014C изначально классифицировали как сверхновая типа Ib, что указывало на отсутствие водорода в ее спектре. Однако позже она превратилась в сверхновую типа IIn, богатую водородом.

Такой переход предполагает, что звезда-прародитель перед взрывом почти полностью сбросила свою внешнюю водородную оболочку, оставив вокруг себя плотное околозвездное вещество (CSM).

Используя данные 2,4-метрового телескопа Лицзян, ученые получили наиболее полные ранние наблюдения за SN 2014C. Эти данные позволили выявить взаимодействие сверхновой с CSM, что заполнило пробелы в понимании структуры внутренних слоев околозвездного вещества.

Исследователи разработали модель, которая учитывает радиоактивный распад и замедленное взаимодействие сверхновой с CSM. Эта модель успешно объяснила сложные изменения в кривой блеска SN 2014C, а также ее спектральную эволюцию.

«Наши наблюдения раскрыли физические процессы, происходящие на начальных стадиях взрыва SN 2014C, и дали ключевые подсказки для понимания ее трансформации», — отметили авторы научной работы.

Анализ данных, охватывающих десятилетие, включая ранние фотометрические и поздние спектральные наблюдения, а также радио- и инфракрасные данные, показал, что CSM вокруг SN 2014C имеет неравномерное распределение. Вместо однородной структуры оно образует U-образную форму, что существенно влияет на кривую блеска и спектральную эволюцию сверхновой.

Это открытие помогает астрономам лучше понять, как звезды сбрасывают свои внешние оболочки перед взрывом и как это влияет на последующие процессы. Исследование также подчеркивает важность долгосрочных наблюдений для изучения сложных космических явлений.

Ранее астрономы нашли молодой пульсар в оболочке древней сверхновой.