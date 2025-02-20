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Ученые нашли общий механизм в буддийской медитации и христианской духовной практике

AJHB: медитация дхьяна и глоссолалия используют один ментальный цикл
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Канадские ученые из Университета Макгилла при участии коллег из Австралии и США нашли общий механизм в буддистской медитации дхьяна (или джхана) и практике глоссолалии, к которой прибегают представители некоторых христианских конфессий. Оказалось, что оба действия используют один ментальный цикл, который специалисты назвали «спиралью внимания, возбуждения и освобождения». Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Human Biology (AJHB).

В ходе медитации дхьяна практикующие сосредотачиваются на дыхании или внутреннем образе, достигая состояния глубокого спокойствия и безмятежности. При глоссолалии верующие произносят бессмысленные звуки, сопровождая это эмоциональными проявлениями, такими как плач или смех, что воспринимается как связь с Богом.

Команда провела интервью с приверженцами обеих традиций. Специалисты выяснили, что обе практики задействуют сосредоточение внимания на объекте, эмоциональное возбуждение и освобождение от контроля, ведущее к глубокому погружению в состояние.

Как установили исследователи, в медитации дхьяна сосредоточенность на дыхании приводит к чувству радости, которое усиливает концентрацию. Освобождение от мыслей и контроля позволяет глубже погрузиться в состояние покоя.

В глоссолалии сосредоточенность на Боге вызывает эмоциональное возбуждение, а передача контроля (например, речи) приводит к чувству глубокого мира.

Ученые планируют использовать более точные методы визуализации мозга, чтобы изучить, как развивается этот цикл. Также они хотят исследовать, как эти процессы можно применять в повседневной жизни для достижения внутреннего покоя.

Ранее ученые выяснили, как медитация изменяет работу мозга.

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