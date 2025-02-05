Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как медитация изменяет работу мозга

PNAS: медитации меняют активность областей мозга, отвечающих за регуляцию эмоций
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай установили, что медитация приводит к изменениям в активности миндалевидного тела и гиппокампа — ключевых областей мозга, участвующих в эмоциональной регуляции и запоминании. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Многочисленные исследования показали, что медитация — набор ментальных техник для концентрации внимания и осознанности — может улучшить психическое состояние и потенциально помочь в облегчении тревоги и депрессии. Однако конкретная нейронная активность, лежащая в основе медитативных практик и их положительного эффекта, до сих пор не изучена.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые использовали данные, собранные у уникальной группы пациентов. Речь идет о лицах с эпилепсией, которым хирургическим путем имплантировали устройства, позволяющие проводить хроническую запись ЭЭГ с помощью электродов, имплантированных глубоко в миндалевидное тело и гиппокамп. До начала исследования участники подтвердили, что практикуют медитации и добровольно прошли десятиминутную практику.

Оказалось, что медитация была связана с изменениями силы и продолжительности определенных типов мозговых волн, называемых бета- и гамма-волнами. По словам ученых, такие волны влияют на  расстройства настроения, такие как депрессия и тревожность, поэтому возможность сознательно контролировать их с помощью медитации может помочь усилить эффект традиционной терапии.

Исследователи добавили, что в ходе работы изучалось влияние разовой медитации, но не оценивалось воздействие повторных практик. Ученые надеются продолжить исследования, чтобы больше узнать о долгосрочном воздействии медитаций на работу мозга.

Ранее были названы позы йоги, полезные для мужского здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами