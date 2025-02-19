Врач назвал бесполезные добавки для пищеварения

По мнению хирурга и гастроэнтеролога Карана Раджана из Университета Сандерленда, пробиотики с множеством штаммов бактерий не помогут укрепить здоровье кишечника. Бесполезными также могут оказаться добавки, содержащие только «лактобактерии» или «бифидобактерии». Рекомендации эксперта приводит издание Daily Mail.

Пробиотики — это непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. Они содержатся в продуктах питания (таких как квашеная капуста и йогурт) и активно выпускаются в виде пищевых добавок.

Доктор Раджан предостерегает от покупки пробиотиков, на упаковке которых не указана информация о конкретных штаммах, помогающих решить определенные проблемы со здоровьем. «Лактобактерии» или «бифидобактерии» являются лишь общими терминами. По словам врача, качественный продукт маркируется конкретным названием, например — «lactis BB-12 + S. thermophilus». Это штамм бактерий полезен для предотвращения диареи, вызванной приемом антибиотиков.

Также не стоит приобретать добавки с множеством сложных на слух названий бактериальных штаммов. Раджан пояснил, что такое количество разных бактерий не сможет «ужиться» в кишечнике, не нейтрализуя действие друг друга.

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