Ученые предложили заменить пенопласт пастой из грибов и кофейной гущи

Американские ученые из Вашингтонского университета разработали материал из кофейной гущи и грибных спор, способный заменить пенополистирол. Состав можно использовать для создания объектов с помощью 3D-печати. Исследование опубликовано в научном журнале 3D Printing and Additive Manufacturing (3DPAM).

Специалисты отметили, что молотый кофе богат питательными веществами и стерилизуется при заваривании, поэтому он идеально подходит для выращивания грибов, которые образуют мицелиальную оболочку. Этот покров представляет собой корневую систему, способную связывать свободные вещества в прочный, водостойкий и легкий материал.

Команда приготовила пасту, смешав кофейную гущу с мукой из коричневого риса, ксантановой камедью, водой и грибными спорами. Затем состав поместили в 3D-принтер и сформировали объекты желаемой формы. Готовые детали поместили во влажную среду на 10 дней, после чего высушили.

Тесты показали, что прочность готового материала оказалась сравнима с пенополистиролом. При контакте с водой вещество впитало всего 7% влаги.

Ученые отметили, что кофейно-грибной аналог пенопласта полностью разлагается и при желании изделия из него можно съесть.

Хотя технология требует однородной кофейной гущи, что усложняет масштабирование, авторы разработки планируют адаптировать ее для других пищевых отходов.

Ранее исследователи превратили пищевые отходы в биопластик с помощью микробов.